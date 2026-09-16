(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Agenda sud sta diventando esempio di buona pratica come il sostegno: siamo diventati riferimento a livello internazionale Altro che classi differenziali o separate come qualcuno propone". A dirlo, replicando senza citarlo alle affermazioni di alcuni esponenti politici come il generale Roberto Vannacci, che si è espresso a favore di classi distinte per merito, profitto o alunni con disabilità, è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenuto all'apertura di un seminario sulle nuove Indicazioni nazionali. Per Valditara l'ultimo rapporto Ocse ha sonfitto "quella vittimistica narrazione dell'ultimismo, una visione masochistica". E' stata, quella, per il ministro, "una narrazione per attaccare il governo di turno, offendendo la scuola italiana tutta. Abbiamo sempre creduto nel valore della scuola italiana Dobbiamo migliorare gli apprendimenti ma grazie alla tenuta del nostro sistema abbiamo l'occasione per scalare ancora di più le vette a livello internazionale come stiamo facendo anche con il 4+2 per il quale si stanno delinenando grandi risultati: oggi si guarda a questo come ad un modello di riferimento rispetto a quello tedesco che è un pò datato". (ANSA).