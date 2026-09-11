(ANSA) - ROMA, 11 SET - Nelle prossime settimane vedranno la luce provvedimenti legislativi per evolvere, cambiando il nome, gli istituti tecnici e professionali in licei. Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annunciando che questa proposta sarà "contenuta in un prossimo decreto legge". "Credo fermamente - chiarisce in una intervista rilasciata al portale Skuola.net - che la scuola costituzionale, che mette alla pari tutti i ragazzi, non possa più distinguere tra il liceo e l'istituto. Saranno tutti chiamati licei, non perché si faccia lo stesso tipo di insegnamento, ma perché hanno tutti pari dignità". Quanto ai programmi, come indicato nelle Indicazioni Nazionali, "innanzitutto noi ridiamo importanza, centralità allo studio serio dell'Italiano, valorizzando grammatica e sintassi". Si punterà, inoltre, a valorizzare le facoltà umane tradizionali, in una scuola "che rivaluti carta, libro e penna, perché dobbiamo rivalutare l'intelligenza umana nell'era dell'Intelligenza Artificiale", spiega il ministro. Un'IA che, nei piani del ministro, deve essere accompagnata in ambiente scolastico con consapevolezza. Il ministero ha, perciò, previsto uno stanziamento di circa 200 milioni di euro chiedendo di introdurre i concetti base degli algoritmi già alle elementari. (ANSA).