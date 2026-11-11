(ANSA) - BRUXELLES, 11 NOV - Circa 300 scuole in tutta Italia hanno ricevuto email con allarmi bomba, ma il numero "è destinato a aumentare, il numero di trecento era di circa mezz'ora fa". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo all'Aria che Tira su La7. "Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali", ha aggiunto. (ANSA).