(ANSA) - MONFALCONE, 10 OTT - Un incontro istituzionale tra il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, i dirigenti scolastici degli istituti del territorio e gli amministratori locali è in corso nel Municipio di Monfalcone (Gorizia), Comune che conta circa il 30% di residenti con cittadinanza straniera. Tra gli argomenti al centro del vertice ci sono le nuove misure previste per la scuola. Secondo dati diffusi dall'europarlamentare Anna Maria Cisint, i due istituti comprensivi di Monfalcone contano 1.185 alunni stranieri su un totale di 1.599 iscritti. All'incontro partecipano, tra gli altri, oltre a Cisint, il il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, l'assessora all'Istruzione, Tiziana Maioretto, le dirigenti scolastiche degli istituti comprensivi Randaccio, Francesca Zamar, e Giacich, Maria Chiara Liardo, la dirigente scolastica dell'Isis Pertini, Carmela Piraino, e la direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti. (ANSA).