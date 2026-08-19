(ANSA) - WASHINGTON, 19 AGO - Un vaccino sperimentale contro il melanoma, sviluppato da Merck e Moderna, ha mostrato risultati positivi nel suo primo studio clinico in fase avanzata. Lo hanno annunciato le due aziende in una nota riportata da Cnbc. Il vaccino a mRNA, somministrato in combinazione con l'immunoterapico Keytruda di Merck, ha raggiunto gli obiettivi chiave dello studio di fase 3 condotto su oltre 1.100 pazienti affetti da melanoma ad alto rischio o in stadio avanzato, i quali erano stati sottoposti a intervento chirurgico per la rimozione completa della massa tumorale. La terapia ha inoltre ridotto il rischio di diffusione del tumore in altre parti del corpo. Tali risultati confermano e integrano i dati positivi emersi dallo studio di fase 2 condotto sullo stesso regime terapeutico all'inizio dell'anno. Dopo l'annuncio le azioni di Merck sono salite di oltre l'8% nelle contrattazioni pre-market, mentre il titolo di Moderna è balzato fino al 102%. (ANSA).