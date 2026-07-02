(ANSA) - ISCHIA, 02 LUG - Dopo Procida prosegue la vacanza di Carlos Alcaraz nel golfo di Napoli. Ieri il tennista spagnolo, attualmente fermo per l'infortunio al polso che lo ha costretto a saltare anche il torneo di Wimbledon, è approdato ad Ischia insieme ad alcuni amici. L'attuale numero 2 al mondo del ranking Atp è arrivato al porto turistico di Casamicciola a bordo di un catamarano e ieri sera ed è stato a cena da Danì Maison, il ristorante due stelle Michelin dello chef Nino Di Costanzo. Affabile e sorridente il campione spagnolo non ha rifiutato le molte richieste di selfie e autografi dei tanti fan incontrati sull'isola verde, dimostrandosi disponibile e alla mano con tutti. Stamane era prevista la partenza da Ischia ma le avverse condizioni meteo marine hanno modificato i piani, così Alcaraz e i suoi amici stanno trascorrendo alcune ore di relax in una spa di un prestigioso hotel di Ischia Porto. (ANSA).