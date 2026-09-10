(ANSA) - UDINE, 10 SET - E' andata in visita dal padre, di 91 anni, ospite di una casa di riposo per anziani a Pavia di Udine, e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna, che ha 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Per questa ragione le indagini sono ancora in corso da parte dei militari dell'Arma del Comando provinciale di Udine coordinati dalla Procura. Il movente sarebbe legato a problemi economici: entrambi i genitori della donna sono ospiti della struttura, anche se la mamma vive in un'altra stanza e, appunto, non avrebbe assistito al delitto. (ANSA).