(ANSA) - WASHINGTON, 19 LUG - Il Comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato Usa in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il Comando centrale americano ha poi reso noto di aver ritrovato resti non identificati nell'ambito delle ricerche del militare dato per disperso dopo l'attacco dell'Iran in Giordania che ha ucciso due soldati. È in corso un esame per identificare i resti. (ANSA).