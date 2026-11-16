(ANSA) - TRIESTE, 16 NOV - Le conseguenze dei tagli UsAid decisi da Trump, gli aiuti umanitari mondiali, si avvertono fino in Lombardia, alla associazione Amici di Ndugu Zangu ODV ETS di Barzanò (Lecco) che da 30 anni gestisce la Narrapu Community di Oldonyiro (Kenya) e che per questo ha avviato una campagna di crowdfunding. La Narrapu vive grazie a donatori, volontari e limitati contributi statali (utilizzati per aiuti a persone vulnerabili, cure sanitarie essenziali, sicurezza alimentare). Il taglio, con il ridursi del numero dei donatori, crea problemi alla vita della comunità, dove sono impiegate 40 persone. Questa ha una 'children's home' dove sono ospitati cento bimbi kenyoti malati, un ospedale per la cura di malattie cardiologiche, due scuole. La Ndugu Zangu offre anche assistenza a donne in difficoltà; la Nursery accoglie ogni giorno 150 bambini inserendoli in un progetto educativo; il Narrapu Health Center conta 14.000 accessi ogni anno (cure mediche, follow cardio, vaccinazioni, parti e percorso nascita). La Narrapu Community - negli anni dotatasi anche di diga, orfanotrofio e acquedotto - collabora con realtà sanitarie di Trieste, Novara, Milano, e con Emergency secondo un progetto avviato nel 1996 dal visionario missionario laico Luigi Panzeri. Ad oggi sono stati operati oltre 270 bimbi affetti da patologie cardiache. Si è conclusa la missione di follow-up cardiologico realizzata grazie ai medici pediatri dell'ospedale di Novara e dei volontari triestini con donazione di farmaci salvavita da parte del Policlinico Triestino. "È un momento di grande difficoltà - dice Michela Panzeri, vicepresidente dell'Associazione e nipote del fondatore - i donatori sono diminuiti per la crisi; le donazioni sono meno generose. Ora si sentono anche le conseguenze del taglio agli UsAid che, sebbene fosse una quota minoritaria delle entrate, erano importanti nell'economia della comunità. Ma i bambini hanno sempre bisogno di aiuto per questo abbiamo avviato il crowdfunding con iniziative che renderemo note a breve. Intanto per chi voglia contribuire, il nostro c/c è Amici di Ndugu Zangu Onlus IT54R0503451270000000001851". (ANSA).