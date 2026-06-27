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(ANSA) - WASHINGTON, 26 GIU - Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di IA '"Claude Mythos 5' di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo a oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. Lo riporta il sito specializzato Semafor. La decisione, comunicata ad Anthropic tramite una lettera inviata venerdì pomeriggio, segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Donald Trump e una delle aziende private più importanti al mondo. (ANSA).