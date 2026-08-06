(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - Gli Usa hanno in programma nuovi dazi sull'import di polisilicio, un materiale fondamentale per i pannelli solari e i semiconduttori. Lo ha annunciato il segretario al Commercio Howard Lutnick, definendo il materiale un "prodotto fondamentale" per i chip. Lutnick, parlando alla Casa Bianca, ha detto che "stiamo fissando i prezzi in modo che i cinesi non possano più praticare il dumping e stiamo stabilendo dazi per incoraggiare la produzione locale. Abbiamo già un'industria nel settore, ma è troppo piccola". Trump ha firmato un ordine esecutivo sul tema, dopo un'indagine del Dipartimento del Commercio sull'import di polisilicio. (ANSA).