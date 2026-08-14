(ANSA) - WASHINGTON, 14 AGO - La portaerei Lincoln sta tornando negli Usa dopo la missione di oltre 260 giorni, prolungata su esigenze operative in Medio Oriente. Il segretario della Marina ad interim Hung Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio, come problemi di rifornimento e di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Cao ha parlato di numero "esiguo" di casi di salute mentale trattato senza perdite di vite umane e di piani alimentari "modificati quando non erano disponibili rifornimenti di prodotti freschi, senza mai saltare un pasto". Le chiamate a casa sono state limitate quando la "minaccia operativa era troppo elevata". (ANSA).