(ANSA) - WASHINGTON, 25 SET - La posizione Usa su Taiwan "non è cambiata: vogliamo la pace nello Stretto. Vogliamo una soluzione pacifica. È una questione che riguarda i popoli di Taiwan e della Cina". Lo ha detto a Fox News l'ambasciatore Usa a Pechino, David Perdue che, sulla vendita all'isola di armi militari americane da 14 miliardi di dollari ferma sulla scrivania di Donald Trump da tempo, ha detto di non sapere quando ci sarà la firma. "Beh, non lo sappiamo. Insomma, il presidente Trump ha una sua agenda e ha già venduto a Taiwan il 50% di armi in più rispetto a qualsiasi altro presidente dal 1979 a oggi. Quindi ha già dimostrato tale sostegno", ha detto. (ANSA).