(ANSA) - WASHINGTON, AUG 6 - Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari, dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità, come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di "mi piace" sulle foto degli utenti minorenni. (ANSA).