(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. "Oggi alle 18 (mezzanotte in Italia) le forze americane hanno avviato nuovi attacchi aerei contro l'Iran su disposizione del commander-in chief", si legge in un post su X del Comando Centrale. "Tali attacchi mirano a ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz e a punire tempestivamente le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che la scorsa notte hanno sferrato attacchi contro militari americani in Giordania". (ANSA).