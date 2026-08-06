Conclusa a Roma la tre giorni di dialogo tra Libano e Israele, con la mediazione degli Stati Uniti, nell'ambito di trattative definite "produttive". I colloqui "si sono conclusi e sono stati produttivi a livello tecnico e di esperti", ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano. "Le due parti sono molto più vicine su ciò che occorre fare per far avanzare ed espandere il processo della 'zona pilota'". Malgrado il clima positivo, i colloqui sono stati interrotti in anticipo ieri a seguito di un'escalation di attacchi nel Libano meridionale. Il processo della "zona pilota" fa riferimento a una clausola dell'accordo trilaterale di giugno tra Libano, Israele e Stati Uniti. L'esercito israeliano avrebbe dovuto ritirarsi da diverse aree del Libano del sud in cui opera Hezbollah, lasciando che la sicurezza venisse assunta dalle forze libanesi. Israele, che ha lanciato oggi ulteriori attacchi nel Libano meridionale in risposta all'uccisione di due soldati attribuita a Hezbollah, ha affermato che si ritirerà dalla regione solo se il gruppo militante sostenuto dall'Iran deporrà le armi. (ANSA).