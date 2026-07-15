(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Le forze armate statunitensi hanno colpito una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Lo ha annunciato il Centcom Usa in un post su X. "Le forze statunitensi hanno imposto un blocco navale contro l'Iran, mettendo fuori uso una petroliera vuota che tentava di dirigersi verso un porto iraniano nel Golfo. Le forze hanno osservato la M/T Belma, battente bandiera di Curaçao, transitare in acque internazionali in direzione dell'isola di Kharg. La nave ha ignorato diversi avvertimenti, tentando di violare il blocco statunitense. Un aereo statunitense ha disabilitato la nave dopo aver lanciato missili Hellfire contro il suo fumaiolo. La nave non è più in transito verso l'Iran", ha riferito. (ANSA).