(ANSA) - PONTECORVO, 18 OTT - I carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato questa sera alla Procura della Repubblica di Cassino un agricoltore di 25 anni con l'accusa di omicidio stradale. È ritenuto coinvolto nell'incidente avvenuto sabato sera lungo via Vicinale Fornacelle, dove il trattore che stava guidando avrebbe urtato la bicicletta sulla quale stava rincasando Ruben Miah un bracciante agricolo di 36 anni immigrato dal Bangladesh, facendolo cadere a terra. Il bracciante stava tornando dopo una giornata di lavoro nei campi ed è morto nell'impatto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'agricoltore avrebbe urtato la bici, allontanandosi subito dopo. A distanza di poco sarebbe tornato sul luogo dell'incidente, a bordo di un'auto ed in compagnia di un amico: insieme avrebbero chiamato i soccorsi e tentato di rianimare il bracciante. La Procura ha disposto l'autopsia per ricostruire con precisione l'accaduto. (ANSA).