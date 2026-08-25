(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "Alla gara internazionale in corso si è presentata una cordata italiana piuttosto significativa che si affianca a Jindal e Flacks. E si è aggiunto un quarto grande operatore europeo". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini nel panel su "L'Italia delle imprese: radici e visione internazionale". "Noi crediamo all'industria primaria. - ha aggiuntpo - Senza l'industria primaria, non solo non c'è l'industria europea, non c'è la libertà e l'indipendenza dell'Europa". (ANSA).