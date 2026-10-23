(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca da poco più di 12,5 milioni di euro, eseguito il 2 settembre scorso dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf in uno dei filoni della maxi inchiesta sulla gestione urbanistica, a carico di Bluestone Crescenzago, che ha costruito le Park Towers, due grattacieli in zona parco Lambro, del patron del gruppo immobiliare Andrea Bezziccheri e del responsabile dello sviluppo, Gianluca Zammarchi, tutti indagati. Per i pm Luisa Baima Bollone, Mauro Clerici e Paolo Filippini, del pool dell'aggiunto Paolo Ielo, e per la gip Angelica Cardi, che ha firmato il decreto, Bluestone e i suoi amministratori avrebbero avuto accesso indebito a crediti di imposta "Sismabonus" all'85%, tra fine 2024 e inizio 2025, per efficientamento edilizio antisismico su interventi di ristrutturazione. E ciò anche se le due torri in quel periodo erano già state classificate come nuove costruzioni, non più ristrutturazione, e soprattutto quando i pm, proprio nel procedimento per lottizzazione abusiva sulle Park Towers, avevano già chiuso l'inchiesta e chiesto il processo in corso, tra gli altri, anche per Bezziccheri. Dopo l'udienza dei giorni scorsi, a seguito del ricorso di Zammarchi, i giudici Guadagnino-Recaneschi-Raciti hanno confermato "il decreto di sequestro preventivo" del gip, riqualificando in "indebita percezione di erogazioni pubbliche" l'originaria imputazione di truffa, contestata nell'inchiesta assieme alla indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. (ANSA).