(ANSA) - MILANO, 10 NOV - La Procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione del sindaco Giuseppe Sala, dell'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dell'architetto Stefano Boeri, del Ceo di Coima Manfredi Catella, indagati nella maxi inchiesta sull'urbanistica. Proposta l'archiviazione anche per l'ex presidente e per l'ex componente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra. La vicenda, che portò ad alcuni arresti nell'estate 2025 poi annullati da Riesame e Cassazione, riguardava anche il progetto del Pirellino. Le ipotesi contestate a vario titolo erano corruzione, induzione indebita e falso. (ANSA).