(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Con 27 indagati la Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta per lottizzazione abusiva e abusi edilizi sul complesso residenziale tra via dei Rospigliosi e l'area dell'ex Trotto, a San Siro. I pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Maruro Clerici, hanno firmato l'avviso di chiusura indagini che è in corso di notifica. Tra i destinatari ci sono Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione Paesaggio del Comune già coinvolto in altri casi, Simona Collarini, ex dirigente dell'urbanistica di palazzo Marino, e manager di Snaitech, Axa e Prelios sgr, e anche professionisti come un notaio. La vicenda rientra in uno dei progetti al centro della maxi inchiesta sull'urbanistica. L'area interessata al complesso residenziale è di oltre 20 mila metri quadrati e è compresa tra via dei Rospigliosi, via Pessano, via Capecelatro e piazza Axum, ed un tempo era il centro di allenamento del contiguo Trotto. Al posto di edifici adibiti a scuderie, abitazioni tutte dello stesso stile, alcune con decorazioni "rustiche tipo chalet a sottolineatura della ruralità dell'attività equestre" e alberi di tigli e platani di alto fusto, è in corso, si legge nell'atto notificato tra l'altro all'ex ceo di Snaitech, Fabio Schiavolin, una torre di 23 piani alta 81,55 metri ed un edificio in linea ad essa collegato di 7 piani. E non molto lontano un corpo a sviluppo lineare di 7 piani fuori terra, di edilizia sociale residenziale con anche un un edificio a torre alto 10 piani nei pressi di piazza Axum. Per i pm si tratta di un "intervento, fortemente trasformativo" che ha "stravolto le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi" ed è "stato consentito ignorando le indicazioni e le prescrizioni" del piano di territorio di Coordinamento provinciale che vietava " in quel preciso ambito territoriale di nuovi insediamenti edilizi isolati o distaccati dai preesistenti" ed "in assenza di alcun previo piano attuativo di zona e quindi di alcuna istruttoria urbanistica, atta a valutarne l'interesse pubblico". Al contrario l'imponente progetto sarebbe andato avanti con il parere positivo della commissione paesaggio e senza nemmeno l'approvazione della giunta e del consiglio comunale. Come si legge nell'avviso di chiusura inchiesta la "lottizzazione abusiva" è cominciata nel 2019 con lo scorporo di un'unica proprietà operato tra Snaitech, a cui apparteneva l'intero lotto, e l'acquirente Prelios e che si è concluso con un contratto di compravendita tra Prelios e Axa del 28 aprile 2020. (ANSA).