(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Per il 2026 l'Upb stima un Pil allo 0,9, con una revisione di quattro decimi di punto percentuale rispetto alle precedenti valutazioni di aprile, formulate in occasione dell'esercizio di validazione del Documento di finanza pubblica; è invece confermata la previsione allo 0,6 per il 2027. La revisione sull'anno in corso riflette sia l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno, sostenuto soprattutto dagli investimenti e dall'export, sia l'aggiornamento dei dati sul primo trimestre dell'Istat. Restano invece pressoché invariate le attese sull'inflazione, che quest'anno aumenta verso il tre per cento. (ANSA).