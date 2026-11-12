(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il taglio dell'Irpef fino a 55mila euro, secondo le stime dell'Upb, "interessa circa 3,25 milioni di contribuenti (l'8% del totale), con una riduzione di gettito stimata in 1,45 miliardi. Usufruisce del beneficio l'89% dei dirigenti (444 euro in media), il 12% degli impiegati (52 euro) e l'1% degli operai (4 euro). Sono di fatto esclusi i giovani fino a 35 anni e nel Mezzogiorno il beneficio medio è meno della metà che nel Centro-Nord". Lo ha detto la presidente dell'Upb Lilia Cavallari in audizione sulla manovra. "Gli interventi sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche riducono il prelievo per specifiche categorie di contribuenti, ma non affrontano le criticità strutturali dell'Irpef, al contrario le accentuano", ha aggiunto. (ANSA).