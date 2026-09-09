(ANSA) - VICENZA, 09 SET - Un uomo di origini marocchine, le cui generalità non sono ancora state diffuse, è stato trovato morto in casa nella notte ucciso da alcune coltellate. Secondo le prime informazioni a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nel cuore della notte. Il cadavere è stato rinvenuto all'interno di un'abitazione a Marano Vicentino a due passi dal municipio. A far scattare l'allarme, poco dopo l'una di questa notte, sarebbe stata l'altra figlia. Sul posto per le indagini i carabinieri. (ANSA).