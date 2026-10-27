(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - Si chiamava Marco Barbuto e, secondo quanto emerso, era un rapinatore l'uomo di 48 anni trovato senza vita nella tarda serata di ieri in via San Giovanni in Porta, nel quartiere Vicaria di Napoli. Barbuto indossava dei guanti monouso e aveva coperto la targa del suo scooter in maniera che non fosse leggibile. Stando ai primi accertamenti, sarebbe stato accoltellato 17 volte alla schiena. Non si esclude che l'omicidio possa essere riconducibile a una vendetta anche se al momento rimangono in piedi tutte le ipotesi. Sull'assassinio stanno indagando i poliziotti dell'Upg e della Squadra Mobile del capoluogo campano. (ANSA).