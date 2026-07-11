(ANSA) - MILANO, 11 LUG - L'abitazione dell'uomo trovato morto oggi in via Parini a Corsico, nel Milanese, era chiusa dall'esterno e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare attraverso una finestra. Lo rendono noto gli investigatori, secondo i quali il cadavere "presentava segni compatibili con una morte violenta" e aveva accanto "un coltello intriso di sangue". L'uomo deceduto si chiamava Alessio Borelli, 41 anni, con precedenti in materia di stupefacenti. Abitava da solo nell'appartamento, trovato a soqquadro. La casa verrà sequestrata. Sul posto, oltre ai carabinieri della sezione Indagini Scientifiche del Nucleo Investigativo e al medico legale, è giunta anche Ilaria Perinu, pm di turno della Procura della Repubblica di Milano. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Corsico. (ANSA).