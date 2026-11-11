(ANSA) - VARESE, 11 NOV - Un uomo è stato travolto e ucciso da un'auto pirata lungo la statale del Sempione, nel tratto compreso tra Casorate Sempione e Somma Lombardo, in provincia di Varese. È l'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. Si indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. La vittima, un cittadino straniero non ancora identificato, è stato notato da un automobilista di passaggio a bordo strada. Sono in corso le ricerche dell'auto pirata, che avrebbe riportato danni significativi. Sull'asfalto sono stati repertarti pezzi di carrozzeria. (ANSA).