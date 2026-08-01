(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Un uomo di 74 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo che è rimasto schiacciato fra le porte di un treno alla stazione milanese di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e la Polfer che sta accertando la dinamica di quanto accaduto poco dopo le 14. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era sceso dal treno Novara-Milano e, una volta arrivato in banchina, ha cercato di risalire quando già il personale operativo di Trenord aveva effettuato la chiusura delle porte del treno, forse perché aveva dimenticato qualcosa. Il convoglio è partito a velocità ridotta. L'uomo, subito soccorso, è stato portato a Niguarda con traumi da schiacciamento. "Siamo vicini al viaggiatore coinvolto nell'episodio" sottolinea Trenord assicurando "la massima collaborazione alla Polizia Ferroviaria, mettendo a disposizione ogni elemento utile a ricostruire con precisione quanto avvenuto". (ANSA).