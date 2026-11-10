(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Un uomo di circa 40 anni è stato ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa oggi pomeriggio a Elmas, a una decina di chilometri da Cagliari. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu. I carabinieri hanno portato in caserma una persona per accertamenti. L'episodio, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è avvenuto in località Giliacquas. Al 112 è arrivata la segnalazione di spari in via Bassi. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale e un'ambulanza del 118. Il ferito è stato sedato e intubato sul posto e trasferito d'urgenza al Brotzu. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e, grazie alle testimonianze e ai rilievi, sarebbero risaliti a una persona coinvolta nella vicenda che è stata rintracciata e portata in caserma. (ANSA).