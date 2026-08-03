(ANSA) - RIESI, 03 AGO - C'è un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne, che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente. Sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della donna, che viene ricercato. E' quanto emerge dalla indagini dei carabinieri che avrebbero già ricostruito la dinamica e il movente della sparatoria, escludendo subito la pista mafiosa e imboccando quella della sfera personale. (ANSA).