(ANSA) - NEW YORK, 04 SET - La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e lo aveva puntato contro gli agenti, ai quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino e l'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha accoltellato due persone, prima di essere uccisa dalla polizia. (ANSA).