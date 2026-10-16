(ANSA) - TORINO, 16 OTT - 'Mandiamo un messaggio chiaro a questo sistema che preferisci finanziare un genocidio, che dare soldi all'istruzione e difendere gli studenti. Se le cose non cambieranno faremo come in Francia". A dirlo al megafono gli studenti dello spezzone universitario del collettivo Cambiare Rotta, che stanno manifestando a Torino. "Un governo e un parlamento che preferiscono far pagare sulla nostra pelle i loro interessi - dicono -. Noi studenti universitari fin dai primi giorni ci siamo trovati in aule sovraffollate, col culo per terra, in condizioni che non garantiscono il diritto allo studio. Lo sappiamo che i soldi ci sono ma non vanno all'università ma all'industria bellica e al riarmo. In cinque anni avete svenduto questo paese e la spesa pubblica", concludono, intonando lo slogan "Meloni in miniera Bernini in fonderia lè questa la nostra democrazia". (ANSA).