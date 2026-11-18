(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Per chi vive in territori poco serviti dal trasporto pubblico e deve utilizzare l'automobile per raggiungere il lavoro, la scuola o i servizi essenziali, fare il pieno rappresenta una spesa difficilmente evitabile. Per chi ha un reddito basso invece anche il semplice accesso a un'automobile può essere economicamente difficile. È la doppia disuguaglianza della mobilità al centro di due ricerche dell'Università di Torino, pubblicate sulle riviste internazionali Communications Sustainability ed Energy Research & Social Science. Il primo studio, del dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis dell'Università di Torino, analizza gli effetti distributivi dell'Ets2, il nuovo sistema europeo di scambio delle quote di emissione che dal 2028 estenderà il prezzo dell'anidride carbonica anche ai carburanti per il trasporto su strada. I risultati mostrano che in molti Paesi dell'Europa occidentale il rincaro avrebbe un effetto regressivo: il costo aggiuntivo peserebbe proporzionalmente di più sulle famiglie meno abbienti. In Francia, Belgio, Lussemburgo e Cipro, per esempio, l'incidenza relativa arriverebbe a essere doppia per le famiglie più povere, Italia compresa. Per il 10% delle famiglie coi redditi più bassi, il costo aggiuntivo stimato corrisponderebbe allo 0,56% della spesa complessiva, contro lo 0,40% per il 10% delle più ricche. In alcuni Paesi dell'Europa orientale invece le famiglie più povere consumano meno carburante e risultano quindi meno esposte. La seconda ricerca analizza la situazione di 1.180 comuni piemontesi. Lo studio è del dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, con la Dortmund University. Emerge che 734 comuni piemontesi, in cui vivono circa 734.000 persone, presentano una vulnerabilità legata ai carburanti o una condizione di fragilità socioeconomica. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non sono prevalentemente in montagna o nelle aree più isolate: il 68% è situato nelle cinture attorno ai centri urbani, il 23% in territori intermedi e solo il 9% nelle aree periferiche o ultraperiferiche. Lo studio piemontese ha esaminato anche i risultati delle politiche del 2022, individuando associazioni statistiche tra la vulnerabilità ai rincari dei carburanti e il consenso per le forze politiche anti-establishment, in particolare Lega e Fratelli d'Italia. La ricerca rileva inoltre un'associazione con l'astensionismo. (ANSA).