(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Ammonta a 310.300 euro la prima stima complessiva dei danni a seguito delle occupazioni del Campus Luigi Einaudi e di Palazzo Nuovo, durate rispettivamente due settimane e una settimana. Lo comunica l'Università di Torino. "Si tratta - precisa l'ateneo - di una quantificazione preliminare, basata sui sopralluoghi effettuati e sulla documentazione finora acquisita, che potrà essere aggiornata con il completamento delle verifiche e degli interventi di ripristino". Per il Campus Luigi Einaudi, sono stati stimati interventi per 149.300 euro, di cui 135.000 euro per interventi edilizi, 11.000 euro per la sostituzione di apparecchiature informatiche e 3.300 euro per interventi logistici, il cui importo è ancora provvisorio. A questi si aggiungono 5.000 euro per apparecchiature sottratte al laboratorio e magazzino fotografico situato al terzo piano del dipartimento di Culture, politica e società. Le attrezzature erano state acquistate nell'ambito di un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc). Il totale attualmente stimato per il Campus Luigi Einaudi è quindi di 154.300 euro. Per Palazzo Nuovo, la stima è di 156.000 euro, di cui 126.000 euro per interventi edilizi, compreso il ripristino di facciate e muri, 5.000 euro per attrezzature informatiche danneggiate o sottratte e 25.000 euro per pulizia e logistica. "In una fase di risorse limitate - si legge in una nota -, che impone all'Ateneo il massimo contenimento delle spese, i costi imprevisti e non rinviabili per il ripristino di spazi e attrezzature indispensabili alla didattica, rappresentano un ulteriore aggravio economico per l'Università". (ANSA).