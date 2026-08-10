(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Unicredit e Commerzbank hanno tenuto i primi colloqui formali per gestire il previsto cambiamento nel controllo del gruppo tedesco, del quale la banca guidata da Andrea Orcel - tra risultati dell'Ops chiusa a inizio luglio e titoli già detenuti - può contare su quasi il 50% del capitale. Secondo Bloomberg, nella giornata di venerdì scorso si sarebbe tenuta una call tra l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, e l'amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlopp, concentrata sulle implicazioni contabili, legali e di gestione del rischio che deriveranno una volta che la Bce darà i via libera definitivi al cambiamento del controllo. L'incontro, a quale avrebbero partecipato anche altri alti dirigenti di entrambi gli istituti, apre la strada a ulteriori discussioni nei prossimi mesi, aggiunge Bloomberg. (ANSA).