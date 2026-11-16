(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Anche quest'anno l'Unicef Italia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Anci celebrano insieme la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza con l'iniziativa 'Go Blue' per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ad oggi oltre 280 Comuni - piccoli e grandi - hanno aderito all'iniziativa, tra cui i capoluoghi: Agrigento, Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Firenze, Frosinone, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Messina, Modena, Monza, Novara, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Taranto, Teramo, Torino, Trani, Trento, Udine, Urbino, Venezia, Vercelli. Il 20 novembre, ricorre il 37° anniversario dell'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che rappresenta ancora oggi il principale riferimento internazionale per la promozione e la tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato al mondo. Per l'occasione, l'Unicef Italia e l'Anci invitano tutti i Comuni a fare luce sui diritti dei bambini e dei ragazzi, illuminando un monumento o un edificio significativo, per richiamare l'impegno congiunto delle istituzioni, delle comunità e dei cittadini per la tutela e la promozione dei diritti dei minorenni perché essi rappresentino sempre una priorità. "La grande adesione dei Comuni italiani a 'Go Blue' testimonia quanto sia radicata nei nostri territori - sottolinea Gaetano Manfredi, presidente dell'Anci e sindaco di Napoli - la consapevolezza che tutelare i diritti dei minorenni vuol dire investire sulla tenuta sociale dell'intero Paese. Dal piccolo borgo alla grande area metropolitana, le amministrazioni locali sono chiamate a costruire ambienti sani, inclusivi e stimolanti in cui ogni ragazzo possa esprimere il proprio potenziale. Illuminare di blu i simboli delle nostre città significa riaffermare questa alleanza educativa tra istituzioni e cittadini, rinnovando l'impegno per città più giuste e accoglienti verso le nuove generazioni", Per la presidente dell'Unicef Italia Stefania Radoccia "gli amministratori comunali rivestono un ruolo chiave per garantire ai minorenni un equo accesso ai servizi e politiche mirate ai loro reali bisogni. Aderire a 'Go Blue' supera il semplice valore simbolico: è un'opportunità per diffondere una cultura dei diritti necessaria per progettare territori a misura di bambini e adolescenti". L'iniziativa "Go Blue" rientra tra le azioni di sensibilizzazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza rivolte ai Comuni, previste dal Programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti. Per aderire, conoscere l'iniziativa e l'elenco aggiornato dei tanti Comuni che già aderiscono: www.unicef.it/goblue (ANSA).