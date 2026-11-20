(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Vogliono sentirsi al sicuro, studiare, lavorare e costruire la propria autonomia. Il 90% dei minori stranieri non accompagnati consultati vede il proprio futuro in Italia. È il dato che emerge dai primi risultati dell'esercizio di analisi dei profili e dei bisogni, condotto tra il 2025 e il 2026 che ha coinvolto ragazzi tra i 17 e i 20 anni ospiti nei centri del progetto 'Rafforzare i Servizi di Accoglienza e Protezione per Minori Non Accompagnati in Italia'. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, porta al centro le loro voci. Il progetto, avviato nel novembre 2024 dall'Unhcr, è realizzato in stretto coordinamento con il ministero dell'Interno italiano, grazie al sostegno della Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera (Sem), nell'ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea che mira a rafforzare la coesione in Europa e a sostenere i Paesi come l'Italia che devono affrontare sfide eccezionali in materia di migrazione. Il partenariato operativo con Save the Children consente di affiancare all'ascolto dei ragazzi interventi di sostegno psicosociale, informazione sui diritti e attività educative e ricreative. Dal 1° gennaio al 26 ottobre 2026 sono arrivati in Italia 5.284 minori stranieri non accompagnati. Sono dati sugli arrivi via mare, che portano a 13.059 il numero complessivo dei minori soli presenti nel Paese. Il progetto mira a rafforzare l'orientamento, l'accesso ai diritti e l'inclusione scolastica dei minori stranieri non accompagnati. I ragazzi coinvolti nel profiling sono accolti in strutture temporanee, in Lombardia, Puglia, Basilicata, Molise e Campania. "Il fatto che molti di loro immagini il proprio futuro in Italia non è solo una statistica - afferma Francesca Bonelli, Rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino - ma una straordinaria richiesta di appartenenza che ci chiama direttamente in causa. Ascoltare la loro voce, i loro bisogni e le loro aspirazioni è il punto di partenza essenziale". (ANSA).