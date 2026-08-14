PHOTO
(ANSA) - ROMA, 14 AGO - E' di questa mattina la notizia di un avvistamento in mare, al largo delle coste libiche, precisamente a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità Sar libica, relativa a undici cadaveri in avanzato stato di decomposizione, pervenuta al Centro operativo nazionale della Guardia Costiera italiana, da parte di un velivolo impiegato da una ong. Della segnalazione è stata data subito notizia all'autorità competente per il coordinamento del soccorso in mare in quell'area. (ANSA).