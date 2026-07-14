(ANSA) - MILANO, 14 LUG - A lanciare l'allarme, a mezzogiorno e mezza di lunedì, è stato un cliente del market che aveva appena terminato di fare la spesa: con Cremona nella morsa del caldo e la temperatura oltre i 35 gradi, si è accorto di un ragazzino che chiedeva aiuto chiuso dentro un'auto parcheggiata in uno degli stalli di servizio del supermercato e ha immediatamente allertato la polizia. Ad intervenire sono stati gli equipaggi di due Volanti della Questura: il ragazzino, undicenne, che secondo i riscontri raccolti era chiuso in macchina da quaranta minuti, era in effettive difficoltà respiratorie. I poliziotti lo hanno calmato e collaborando con lui sono riusciti a farlo uscire dal portellone posteriore del bagagliaio per poi consegnarlo ai soccorritori: rimasto in osservazione per due ore al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, si è ripreso e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. La mamma, che si era nel frattempo allontanata con l'altro figlio, e che ha spiegato di aver perso la cognizione del tempo, è stata denunciata in stato di libertà. (ANSA).