(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 09 AGO - Breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto domani saranno 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore e proseguono, da Nord a Sud, gli interventi dei vigili del Fuoco. Se è alle spalle il weekend da bollino nero per il traffico, disagi sono in vista invece per chi viaggia in treno. Nella giornata di oggi ancora temporali, in alcuni casi molto intensi, principalmente su Alpi e Appennini, in alcune zone della Pianura Padana e in Campania. Ma il caldo tornerà a intensificarsi su tutta l'Italia la prossima settimana per l'espansione dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risalirà un po' ovunque, con picchi di 39°C a Roma e 38°C in numerose città del Centro-Nord e delle isole. Intanto, domani, su 27 centri urbani monitorati dal ministero della Salute, 19 avranno il bollino rosso, indice del livello di massima allerta per la salute della popolazione generale legati all'afa: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il bollino arancione, indicativo del rischio per alcune categorie come anziani, bambini, donne incinte e malati, sarà per Bolzano, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona. Quando si parla di morti legate al caldo si possono fare solo stime confrontando a posteriori i dati di mortalità con periodi non caratterizzati da caldo estremo e, per quest'estate, gli esperti prevedono tra 5 e 7mila decessi in più. Tra questi anche il muratore moldavo deceduto il 4 agosto nel suo primo giorno di lavoro in nero a Padova: secondo l'autopsia si è trattato di un infarto o di un collasso da calore. Tre persone invece sono morte oggi per un malore mentre erano al mare, una 68enne nel Salernitano, un uomo di 80 anni ad Ansedonia e un 61enne che si era tuffato da una barca al largo delle Cinque Terre. (ANSA).