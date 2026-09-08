(ANSA) - FOGGIA, 08 SET - Una vasta piantagione di cannabis, del valore al dettaglio nel mercato illecito di oltre 3milioni di euro, è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di finanza di Foggia lungo il fiume Fortore, tra i comuni di Lesina e Serracapriola, in provincia di Foggia. La coltivazione, nascosta all'interno della fitta vegetazione, si estendeva su una superficie di circa 400 metri quadrati. Le piante, disposte su filari regolari, erano alimentate da un articolato impianto di irrigazione costituito da una pompa aspirante immersa nel fiume Fortore, elemento - dicono i finanzieri - che evidenzia il carattere stabile e organizzato dell'attività di coltivazione. Nel corso dell'intervento, i militari hanno estirpato e sottoposto a sequestro complessivamente 1.036 piante di cannabis, per un peso complessivo di circa 330 chilogrammi. In particolare, sono state rinvenute 556 piante di Cannabis sativa, con un'altezza media di circa due metri, e 480 piante di Cannabis indica, alte mediamente circa 60 centimetri, caratterizzate da rigogliose infiorescenze e ormai prossime alla raccolta. All'interno dell'area sono stati inoltre sequestrati gli attrezzi agricoli e la strumentazione tecnica utilizzati per la gestione della piantagione. Gli accertamenti tecnici eseguiti sui campioni prelevati hanno confermato la presenza di tetraidrocannabinolo (THC). (ANSA).