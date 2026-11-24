(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Le grandi voci della musica italiana, da Luciano Ligabue a Laura Pausini, da Giuliano Sangiorgi ad Annalisa, insieme per dire basta alla violenza contro le donne. Torna su Rai1 la serata evento 'Una Nessuna Centomila', con Fiorella Mannoia e Carlo Conti, in onda il 25 novembre alle 21:30 su Rai1 e su Rai Radio2 con la conduzione di Martina Martorano. Questo concerto "lo abbiamo reso un appuntamento fisso - ha spiegato Fiorella Mannoia in conferenza stampa -. Quello che ci inorgoglisce di più è che ogni volta che lo annunciamo senza sapere ancora il cast, i biglietti vanno via in 15 giorni ovunque andiamo. Significa che le persone si fidano di noi". "Questa serata deve svegliare l'attenzione su questo terribile fenomeno delle violenza contro le donne - ha aggiunto Carlo Conti -, una serata così deve stimolare chi soffre in silenzio per avere il coraggio di denunciare e noi uomini a capire tante cose". "Per noi è un orgoglio avere riportato in Rai questo concerto evento - ha detto Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai -, cercheremo di averlo anche prossimi anni per coniugare intrattenimento e contenuto di valore". La serata, che si è svolta il 21 settembre all'Arena di Verona, vede alternarsi sul palco esibizioni, duetti e collaborazioni inedite, in un intreccio di musica e impegno sociale: l'obiettivo è sostenere concretamente i centri antiviolenza. Anche per questo, fino al 28 novembre sarà attivo il numero solidale 45580 per sostenere la Fondazione Una Nessuna Centomila e i centri antiviolenza. Grazie al pubblico presente a Verona e al sostegno dei partner è stata raggiunta la cifra di 505.617 euro. "Per troppi anni i centri antiviolenza sono stati in un cono d'ombra - ha detto Giulia Minoli, presidente Fondazione Una Nesuna Centomila -, fanno un lavoro straordinario con pochissime risorse". Nel 2027 il concerto tornerà a Napoli ed è stato annunciato anche il progetto di uno spin off in Spagna su cui si sta lavorando. (ANSA).