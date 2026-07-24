(ANSA) - ROMA, 24 LUG - C'è anche una donna fra i quattro vincitori della Medaglia Fields, considerata il Nobel per la Matematica e che viene assegnata ogni quattro anni dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Hong Wang, che dal 2025 insegna in Francia, all'Institut des Hautes Études Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento, nei 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un altro matematico cinese, Yu Deng dell'Università di Chicago, il canadese Jacob Tsimerman, dell'Università di Toronto, e l'americano John Pardon , del Simons Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York. (ANSA).