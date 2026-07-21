(ANSA) - TORINO, 21 LUG - La polizia di Stato della questura di Torino indaga, senza escludere alcuna ipotesi, sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna di origini straniere, di circa 35 anni, trovato la scorsa notte all'interno di un appartamento di via Paisiello 17, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause e quando è avvenuto il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, il personale della polizia scientifica e gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese. L'allarme è scattato dopo la segnalazione del forte odore proveniente dall'appartamento e dopo che qualche suo conoscente si era preoccupato di non riuscire più a contattarla. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia, mentre gli investigatori hanno sentito i vicini di casa e chi conosceva la donna, raccogliere elementi utili a ricostruire l'intera vicenda. (ANSA).