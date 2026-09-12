(ANSA) - MOSCA, 12 SET - Rappresentanti dei ministeri russi dell'Energia, degli Esteri e delle Risorse naturali parteciperanno alla riunione del G20 sull'energia in programma a Houston la prossima settimana: lo ha reso noto un diplomatico russo. "Una delegazione russa prenderà parte alla riunione dei ministri dell'Energia, che si terrà a Houston dal 14 al 16 settembre nell'ambito della presidenza statunitense del G20", ha dichiarato su Telegram Marat Berdyev, l'ambasciatore incaricato di seguire le questioni relative al G20. (ANSA).