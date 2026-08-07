(ANSA) - BERLINO, 07 AGO - Un video fake nel quale il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia le dimissioni per il 10 agosto è circolato sui social, sollevando l'attenzione generale in Germania. Stando alla Bild, che cita fonti dei circuiti della sicurezza, il materiale farebbe parte della campagna di disinformazione del gruppo "Storm 1516", attribuito ai servizi segreti militari russi del Gru. Il video porta il logo di Deutsche Welle ed è titolato: "documenti interni della Cdu: Merz si dimette il 10 agosto". Il materiale falso tira in ballo anche l'Handelsblatt, affermando che le notizie trapelerebbero dal giornale economico, che disporrebbe di una corrispondenza interna del presidio della Cdu. Circostanza che il giornale vicino alle imprese ha prontamente smentito. Nei giorni scorsi, è trapelato dagli ambienti addetti alla sicurezza, che i russi stiano tentando di influenzare le prossime elezioni amministrative - nell'est del Paese si voterà in tre Laender a partire dal 6 settembre - con una campagna di disinformazione sui social che riguarda tutti i partiti, tranne l'ultradestra di Afd e il Bsw fondato da Sara Wagenknecht, che hanno assunto da tempo posizioni molto più vicine a Mosca, chiedendo l'abolizione delle sanzioni e lo stop degli aiuti a Kiev. La Germania è inoltre in allerta a causa del ritrovamento di un drone bomba accanto a degli aerei ucraini, nell'area di rullaggio dell'aeroporto di Lipsia, due giorni fa. Il ministro dell'Interno, Alexander Dobrindt, ha parlato di uno "scenario da attacchi ibridi", senza tuttavia spingersi ad accusare la Russia, in attesa dell'esito delle indagini. (ANSA).