(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Una persona è rimasta uccisa oggi in Maine, in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'Ice a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston. Lo riporta la Cnn. "Una persona è rimasta uccisa. L'Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini", ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un "incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine". (ANSA).