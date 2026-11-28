(ANSA) - VENEZIA, 28 NOV - E' caccia all'uomo nelle campagne a sud di Venezia dopo che ieri pomeriggio, nel corso di un'operazione della Polizia di Stato della Campania, finalizzata a localizzare un ricercato nella zona di Cavarzere (Venezia), si è verificata una sparatoria tra le forze dell'ordine e tre individui che si trovavano all'interno di un casolare. Secondo quanto riferisce la Questura di Venezia, durante la ricerca di un cittadino albanese destinatario di provvedimenti cautelari per reati contro il patrimonio, è stato esploso un colpo d'arma da fuoco che ha colpito un altro uomo che si trovava in compagnia del ricercato, e che è morto. Una seconda persona è stata fermata mentre una terza è fuggita nelle campagne circostanti ed è ricercata. (ANSA).