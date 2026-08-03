(ANSA) - RIESI, 03 AGO - Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, nel Nisseno, in circostanze ancora da chiarire. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto anche l'intervento dell'elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantottenne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca, e la quarantenne è stata ferita da un colpo di pistola alla testa. La donna avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. La donna è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è sottoposta a un intervento di neurochirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento né il rapporto tra i due. (ANSA).